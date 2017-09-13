Вашингтон, 13 сентября, 2017, 23:34 — ИА Регнум. В поражении на президентских выборах виноваты все, кроме неё самой, прокомментировала содержание книги «Что произошло» экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 13 сентября на брифинге для журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

«Самая большая ложь в этой книге в том, что Клинтон винит в поражении всех, кроме себя», — заявила Сара Сандерс.

По мнению пресс-секретаря Белого дома, книга Клинтон наполнена «множеством лживых рассказов и массой ложных обвинений».

В книге Хиллари Клинтон, которая была представлена публике 12 сентября, центром повествования является ее предвыборная кампания и проигрыш на президентских выборах.

По сообщениям ряда СМИ, слова «Путин» и «Россия» употребляются в тексте этой книги более 300 раз.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин заявил о полном отсутствии желания знакомиться с книгой Хиллари Клинтон.