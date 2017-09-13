Вашингтон, 13 сентября, 2017, 22:28 — ИА Регнум. В американском штате Вашингтон в средней школе неизвестный открыл стрельбу, сообщает 13 сентября Daily Mail US.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

Инцидент произошел в 10:00 по местному времени. Неизвестный злоумышленник начал стрелять в здании средней школы, расположенной в окрестностях города Спокан штата Вашингтон.

По предварительной информации, пострадали не менее шести человек. В целях безопасности в районе закрыли все школы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

О причинах и подробностях происшедшего пока ничего не сообщается.

На месте инцидента работают медики и сотрудники правоохранительных органов.