Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Новый парламентский сезон в Петербурге начался с обращения депутатов к богу, а председателя — к коллегам, угрожавшим прийти в Мариинский дворец без штанов. Эти темы стали самыми запоминающимися после первого пленарного заседания Законодательного собрания, как бы ни сокрушались по этому поводу некоторые народные избранники.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец

Петербург был одним из трех регионов страны, где 10 сентября не было никаких выборов, но городские политики наверняка следили за результатами своих однопартийцев в других городах, особенно в Москве и на Северо-Западе.

Однако, по мнению политолога Юрия Светова, вряд ли частичный успех оппозиционных кампаний, а также цифры «Единой России» хоть как-то задели парламентское большинство в Петербурге.

«Выборы на основную часть депутатов городского ЗакСа не повлияли никак, они по-прежнему уповают на бога, парламентскую сессию начали с молебна и с выступления председателя на крестном ходе», — напомнил Светов.

Он отсылает к яркой речи спикера Вячеслава Макарова 12 сентября, в которой тот назвал Россию «последней надеждой бога на планете Земля», после чего описал свои высказывания как «весьма глубокие».

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Сегодня, 13 сентября, спикер поучаствовал с другими однопартийцами в «торжественном молебне», к которому пригласил присоединиться и журналистов. Православные молебны в стенах Мариинского дворца, впрочем, давно перестали быть новостью.

«Единороссы будут действовать так, как и действовали. Возможно, что результаты выборов в Москве могут повлиять на деятельность тех, кто называет себя оппозицией, — «Яблока» и других сил. С моей точки зрения, в Москве Дмитрий Гудков и Максим Кац продемонстрировали пример выборов по новой технологии, которые соответствуют цифровому миру, в который мы двигаемся. Они не стали победителями, но есть факт, что «Яблоко» опередило парламентские партии — КПРФ, «СР» и другие. Это звонок. Услышит ли его «Единая Россия» — не знаю. Сделают ли выводы «Яблоко», «СР» и другие — может быть», — считает Светов.

Ему очевидно, что следующие муниципальные и парламентские выборы в Петербурге будут проходить именно с учетом этого опыта, когда интернет в России, наконец, полноправно использовали, чтобы добраться до избирателя.

Петербургская оппозиция уже наметила себе пути работы, например, те же «яблочники» анонсировали так называемый «антисталинский» законопроект, который будет бороться с любой популяризации генералиссимуса как положительного персонажа в публичной среде и «реабилитацией сталинизма», а также проект, который должен запретить депутатам игнорировать голосования.

Последнее — старая проблема петербургского Заксобрания, которая, наравне с отказом единороссов делать каждое голосование поименным на манер Госдумы, приводит к тому, что «Единая Россия» даже не считает нужным воздерживаться при голосовании по поправкам или проектам, которые не хочет принимать, — депутаты партии власти просто не нажимают кнопки, будто их нет в зале.

В свою очередь, Оксана Дмитриева вместе с Партией роста продолжит борьбу с чиновниками Смольного, в компетенции которых она, кажется, совсем разуверилась за время нулевых чтений бюджета, и их инициативами при распределении государственных денег.

Вячеслав Макаров оптимистично выразил уверенность, что в тонусе Мариинский дворец будет держать грядущая президентская кампания 2018 года.

«Выборы президента наверняка повлияют на работу Заксобрания. Тем более что у нас шесть фракций, наверняка депутаты будут принимать активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании. Но убежден, что никакие, даже крупные политические или экономические события не повлияют на конструктивную и четкую работу парламента Петербурга», — заявил спикер.

Эффект от этого заявления несколько смазался ввиду того, что уже спустя несколько минут Макаров клеймил желающих попасть в Мариинский дворец в халатах и спортивных костюмах. Самой «конструктивной» за последние пару дней в стенах ЗакСа стала тема дресс-кода за неимением другой повестки: за несколько летних месяцев депутаты не накопили достаточно законопроектов, чтобы первое заседание закончилось хотя бы после полудня.

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Зато разразился скандал вокруг недопуска в Мариинский дворец посетителей без галстуков. Одной из таких жертв якобы стал начальник Госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов, которому депутат Борис Вишневский одолжил галстук, заявив, что его как народного избранника обязаны пускать «даже без штанов». Вячеслав Макаров не мог не отреагировать. Если поначалу госслужащие и другие посетители дворца грешили на завхоза, ужесточившую правила допуска, то Макаров четко дал понять, что в ответе за всё именно он.

«За нормы, правила и распорядок отвечает председатель. Сотрудники аппарата выполняют распоряжение председателя», — грозно заметил спикер. Макаров заявил, что не будет во дворце людей в «шлепанцах, тапочках, халатах и шортах», и попробовали бы они жестко нарушить нормы дресс-кода где-нибудь еще! Стоит заметить, что корреспондент ИА REGNUM за годы работы не заметил ни одной попытки прорваться через КПП в подобной одежде.

«Спортивные костюмы отменяются, — продолжил спикер конструктивно доносить свою точку зрения. — А когда депутат попытается пройти без штанов, пригласите меня и увидите, что тогда будет».

Конкретизировать свои действия Вячеслав Макаров не стал, отчего угроза прозвучала еще более пугающе. В кулуарах же его коллеги сочли нужным заметить, что главным качеством политика является всё же не галстук, а чувство юмора.