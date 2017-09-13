Москва, 13 сентября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь провокационные действия в период проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сказали в пресс-службе министерства сегодня, 13 сентября.

Kremlin.ru Владимир Мединский

В письме к руководителю МВД министр отмечает, что наряду с общественным резонансом и широким обсуждением, которые вызвал анонс фильма, появились отдельные призывы к насилию. Мединский также сообщает в письме, что со стороны радикально настроенных противников «Матильды» участились угрозы в адрес создателей картины и кинотеатров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, на сайте Министерства культуры было опубликовано открытое письмо Владимира Мединского, в котором он резко осудил «распоясавшихся активистов» и назвал их действия беззаконием и цензурой.

Напомним, в середине августа ряд СМИ сообщил о том, что организация «Христианское государство — Святая Русь» совершила рассылку писем с угрозами в адрес кинопрокатчиков, намеренных показывать фильм «Матильда». В этих посланиях было сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду».

Рано утром 4 сентября в Екатеринбурге произошёл инцидент с попыткой поджога кинотеатра «Космос». Мужчина протаранил входную группу кинотеатра на автомобиле УАЗ, после чего машина загорелась, а поджигатель скрылся. Через несколько часов правоохранители нашли водителя, им оказался мужчина, состоящий на учете в психиатрическом медицинском учреждении. После происшествия ряд СМИ заявил, что действия поджигателя были связаны с местью за фильм «Матильда».

11 сентября адвокат режиссера «Матильды» Константин Добрынин сообщил, что возле его офиса был совершён поджог двух автомобилей и на месте происшествия оставлена записка «За Матильду гореть». Добрынин заявил, что автомобили подожгли сторонники депутата Госдумы Натальи Поклонской. После происшествия Поклонская призвала правоохранительные органы произвести проверку факта поджога. На своей странице Facebook депутат отмечает, что поджог может стать попыткой сторонников режиссера Учителя выставить себя жертвами «мифических православных радикалов».

В этот же день, 11 сентября, действия радикалов осудил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал действия поджигателей экстремистскими и хулиганскими.

Наталья Поклонская резко осуждает создателей картины за оскорбление чувств верующих. С требованием проверки фильма депутат отправила обращения, а также 100 тыс. обращений граждан в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры.