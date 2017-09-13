Москва, 13 сентября, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Давление на кинотеатры из-за фильма Алексея Учителя «Матильда» является проявлением экстремизма и подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Танец

«Мы не стали бы преувеличивать происходящее, вместе с тем всё это уже принимает достаточно неприятные формы, вся история вокруг, — отметил пресс-секретарь. — Дело в том, что эти проявления экстремизма — и в попытках давления на кинотеатры — абсолютно неприемлемы, и это представляет собой опасность, как любые проявления экстремизма».

При этом Песков призвал отделать дискуссию от противоправной деятельности. «Дискуссия — это одно, а проявления экстремизма — уже совсем другое, и оценка здесь может быть однозначно негативная», — подчеркнул он.

На вопрос о том, не считают ли в Кремле, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская несёт ответственность за развитие ситуации вокруг фильма, пресс-секретарь президент отметил, что «не стал бы говорить о чьей-то ответственности».

Напомним, 10 сентября противники фильма «Матильда» подожгли два автомобиля у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина, оставив на месте записку «За Матильду гореть». Сам адвокат заявил, что поджог совершили сторонники депутата Натальи Поклонской.

После происшествия Поклонская призвала правоохранительные органы провести проверку факта поджога «самым тщательным образом». На своей странице Facebook она заявила, что поджог может стать попыткой сторонников режиссера Алексея Учителя выставить себя жертвами «мифических православных радикалов».

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