Москва, 13 сентября, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В ближайшие несколько часов в Москве и области ожидается ухудшение погоды, предупреждает в экстренном сообщении пресс-служба столичного ГУ МЧС России сегодня, 13 сентября.

ИА Красная весна Дорожка-река в Переделкино

МЧС со ссылкой на синоптиков сообщает, что в столице и области ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует пешеходам обходить рекламные щиты и ненадежные конструкции. Переждать непогоду рекомендуется в капитальных строениях. При парковке автомобилей необходимо учитывать возможность падения деревьев и веток. Автовладельцам необходимо быть особенно осторожными на дороге. Видимость на дороге ухудшается, что может привести к ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с выбросом солнечной плазмы с 13 по 15 сентября ожидается большая геомагнитная активность. Однако в МЧС Москвы сообщили, что магнитная активность останется на уровне не вызывающем ЧС.