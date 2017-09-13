Джуба, 13 сентября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Более 6 тыс. граждан Южного Судана, покинувших страну из-за гражданской войны, вернулись в свои дома, заявил глава миссии ООН в Южном Судане (UNMISS) Дэвид Ширер, 13 августа сообщает Anadolu.

Trocaire Южный Судан

«За последние два месяца, число перемещённых лиц, проживающих в лагерях UNMISS, сократилось с 38 тыс. до 32 тыс. 500 человек. Многие из них вернулись домой», — заявил Ширер.

Беженцы вернулись в город Вау, расположенный на северо-западе Южного Судана. Следует ожидать, что беженцы начнут возвращаться и в другие регионы страны, добавил представитель ООН.

«За последние несколько недель ситуация стабилизировалась. Важно, чтобы люди возвращались домой по собственному желанию, а для этого нужно, чтобы они чувствовали себя в безопасности и были уверены в своём будущем», — заявил глава миссии UNMISS.

Обстановка также улучшилась в провинции Верхний Нил, что позволило более 1 тыс. человек вернуться в свои дома. Ширер отметил, что в Южный Судан вернулась лишь небольшая часть перемещённых лиц. Общее число беженцев, покинувших Южной Судан, достигло около 4 млн человек.

Напомним, с 2013 года в Южном Судане не прекращались столкновения между сторонниками президента Сальвы Киира и его противниками, возглавляемыми бывшим вице-президентом Риком Мачаром.