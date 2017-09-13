Москва, 13 сентября, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») настаивает на отзыве прокатного удостоверения фильма Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Минкультуры не поинтересовалось позицией общественного совета при выдаче прокатного удостоверения, отметила парламентарий.

«Фильм не показали общественному совету. Прежде чем говорить о Думе и остальных кинотеатрах, необходимо бы вернуться к порядку и регламенту выдачи прокатного удостоверения и показать этот фильм прежде всего тем людям, тем специалистам, которые выносят свои решения, которые говорят о целесообразности или нецелесообразности показа фильма», — считает депутат.

Поклонская также напомнила, что есть экспертное заключение, что фильм провоцирует на экстремизм, оскорбляет, унижает человеческое достоинство, православную веру, эти экспертизы есть и в Министерстве культуры, и у надзорных органов.

Депутат уверена, что министру Владимиру Мединскому «интересно соблюдение прежде всего законов».

«Прокатное удостоверение было выдано слишком быстро — в течение суток… Есть возможность отзыва прокатного удостоверения», — заявила Поклонская, отметив, что происходящее вокруг фильма «является основанием для пересмотра принятого решения (о выдаче прокатного удостоверения)».

Напомним, 10 сентября противники фильма «Матильда» подожгли два автомобиля у офиса адвоката режиссера Константина Добрынина, оставив на месте поджога записку «За Матильду гореть».