Москва, 13 сентября, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Государственная дума отказалась проводить киносеанс с показом фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» «досрочно», передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Постер фильма Алексея Учителя «Матильда»

Депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия») выступила с протокольным поручением комитету по культуре показать фильм «Матильда».

"Предлагаю в рамках парламентского киноклуба депутатам посмотреть фильм в связи с общественной значимостью дискуссии. В Госдуме нет единой позиции, и мы обсуждаем то, чего никто не видел — ни те, которые за, ни те, которые против», — отметила парламентарий.

«Киноклуб был создан как аналитическая площадка, чтобы изучать, какие процессы происходят в современном киноискусстве, чтобы депутаты имели возможность сформировать мнение, что происходит в киноискусстве», — сказала депутат.

Протокольное поручение было отклонено, так как предложение не соответствует нормам регламента.

В Госдуме 26 октября пройдет кинопоказ фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, заявил глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин («Единая Россия»).

Вместе с тем депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на критику министра культуры РФ Владимира Мединского по ситуации с фильмом Алексея Учителя «Матильда», задавшись вопросом об объективности выдачи прокатного удостоверения. «Это право прокатчиков и кинотеатров, а не цензура», — заявила Поклонская.