Каракас, 13 сентября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы рассматривают возможность продажи своей нефти за рубеж не в долларовой валюте. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что его страна рассматривает возможность продажи нефти в Китай за юани.

Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп ввёл новые санкции против Венесуэлы. Новый пакет санкций запрещает американским компаниям осуществлять сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

Кроме того, американскому бизнесу запрещаются любые сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет государственный сектор Венесуэлы. Получать дивиденды со стороны правительства Венесуэлы американские компании также теперь не могут.

Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино подчеркнул, что новые американские санкции напрямую затрагивают нефтяной сектор Венесуэлы, и Каракас с этим мириться не будет.

На данный момент Венесуэла добывает порядка 2 млн баррелей нефти в день.

Что касается торговли нефтью в юанях, то такое решение вполне укладывается в глобальный тренд отказа от расчёта в долларах США в международной торговле. Ряд экономистов давно заявляют, что китайский юань вполне может стать реальной альтернативой доллару США как глобальной валюте. Объем китайской экономики уже превысил уровень США, что ещё сильнее подталкивает КНР к стратегическим решениям, направленным на позиционирование юаня как глобальной валюты.