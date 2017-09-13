Кронштадт, Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Улицу Карла Либкнехта в Кронштадте предлагают переименовать в честь поэта Серебряного века Николая Гумилева. Это предложение рассмотрит 14 сентября Общественный совет Кронштадтского района Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Николай Гумилёв и Анна Ахматова с сыном. Царское село

Инициаторами обсуждения этого вопроса стала группа жителей Кронштадта, поддержанная «Музеем истории Кронштадта». Как поясняют авторы инициативы, на этой улице — бывшей Малой Екатерининской, — жили родители Николая Гумилева.

«При принятии Общественным советом положительного решения о переименовании улицы, администрацией Кронштадтского района будет направлено ходатайство в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга о переименовании улицы в честь поэта», — отметили в администрации.

Помимо вопроса об улице Николая Гумилева, на рассмотрение Общественного совета будут вынесены вопросы об увековечении в Кронштадте памяти адмирала Федора Беллинсгаузена и художника Василия Верещагина.

Николай Степанович Гумилев (1886−1921) родился в Кронштадте 3 (15) апреля 1886 года в семье военного врача. Детство Николай провел в Царском Селе, в гимназии учился в Петербурге и Тифлисе.

В 1905 году вышел первый сборник стихов — «Путь конквистадоров». В 1906 году, после окончания гимназии, Гумилев уезжает в Париж, где слушает лекции в Сорбонне и заводит знакомства в литературно-художественной среде. В Париже вышел второй сборник стихов Гумилева — «Романтические стихи» (1908), посвященный Анне Горенко. (Анне Ахматовой). 25 апреля 1910 Николай Гумилев венчается с Анной Горенко, их отношения продлились до 1914 года.

При советской власти Гумилев опубликовал несколько сборников стихов: «Фарфоровый павильон», «Шатер», «Огненный столп». 3 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. 24 августа было издано постановление Петроградской ЧК о расстреле 61 человека за участие в так называемом «Таганцевском заговоре», среди приговоренных был и Гумилев. Точное место расстрела и захоронения Николая Гумилева до сих пор неизвестно. Как предполагается, это произошло на территории ныне Всеволожского района Ленобласти.