Москва, 14 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Рыночная экономика навязывает научно-техническое развитие, в том числе и цифровое. Об этом заявил руководитель комиссии РАСН по суперкомпьютерным технологиям, академик Владимир Бетелин на слушаниях «Наука для России», прошедших 7 сентября в Общественной палате РФ. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Еленой Ковачич академик Бетелин задался вопросом, «нужно ли бежать по этой дороге».

Академики В.Б. Бетелин и Е.П. Велихов на слушаниях «Наука для России» в Общественной палате РФ 07.09.2017

Цифровая экономика должна иметь под собой мощную опорную базу в виде полупроводниковой промышленности, а таковая база в современной России отсутствует. Бездумно копировать американский опыт — это путь, ведущий в никуда, предполагающий бесконечную зависимость от иностранной производственной базы. Вывод из этого утверждения несложен — прежде, чем говорить о «цифровизации» экономики, стоит подумать, как мы можем преодолеть имеющееся отставание.

В противном случае России не удастся выбраться из ситуации зависимости, в которую она попала в результате применения перестроечной логики «всё купить на Западе». Но если в эту гонку уже поздно включаться? И стоит вместо использования западных наработок поразмыслить над альтернативным путем развития?..

Подробности читайте здесь: Цифровая экономика — навязанный приоритет?

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