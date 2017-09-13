Гданьск, Польша, 13 сентября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В контейнерный терминал польского Гданьска прибыл транспортный корабль с военной техникой для танковой бригады армии США, сообщил генерал-майор Стивен Шапиро 13 сентября, сообщает Polsat News.

Staff Sgt. Warren W. Wright Jr., 21st TSC Public Affairs Абрамсы прибывают в Восточную Европу

На борту корабля доставлено 1067 единиц боевой техники, в том числе 87 танков Abrams, 103 боевые машины пехоты Bradley и 18 самоходных гаубиц Paladin.

Корабль также доставил несколько видов автомобилей и контейнеры с другим оборудованием. Военная техника принадлежит второй бронетанковой бригаде из Форт-Райли в Канзасе.

Техника будет доставлена в страны Восточной Европы и Прибалтики автомобильным и железнодорожным транспортом в течение нескольких дней.

Прибывшая в Польшу американская техника будет задействована в нескольких учениях, в том числе в учениях Dragon, в которых примут участие 17 тыс. человек из 11 стран. Польское издание утверждает, что американские военные намерены начать учения в ближайшее время. Если учения НАТО начнутся до 20 сентября, то они пройдут в одно время с совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2017».

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах, расположенных в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц техники.