Москва, 14 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. С 13 октября по 17 января в Музее русского импрессионизма пройдет ретроспектива произведений русского художника-импрессиониста первой половины XX века Михаила Шемякина — «Совсем другой художник».

Автопортрет с сыном. 1905 картон, масло, 98,5х71,5

На экспозиции будут представлены более пятидесяти работ художника из музеев России, ближнего зарубежья и московских частных коллекций. Среди них Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, художественные музеи Астрахани, Пензы, Тулы, Рязани и другие. Некоторые из произведений будут представлены зрителям впервые.

Шемякин обучался рисованию в Мюнхене в студии Антона Ажбе. На выставке будет представлен один последних рисунков, созданных художником в школе — «Монах». Именно эту работу заметил и оценил Федор Шаляпин в гостях у тестя художника Ивана Гржимали.

Поскольку Михаила Шемякина называли «летописцем музыкальной Москвы» первой половины ХХ века, центральное место на выставке будет отведено портретам музыкантов, среди которых скрипач и музыкальный педагог Иван Гржимали, композитор Александр Гедике, скрипач Франтишек Ондржичек, виолончелистка Хана Любошиц, певица и солистка Большого театра Надежда Салина.

Портрет жены и сына за столом. 1910-е холст, масло 53х43

Отдельным блоком будет представлена серия семейных портретов, на которых изображены супруга художника Людмила Гржимали, сыновья Федор и Михаил и другие. Впервые будет представлен портрет знаменитого деда художника — фабриканта Алексея Абрикосова. Третьяковская галерея, где сейчас хранится портрет, передала Музею право экспонировать картину.

Также на выставке будут представлены женские портреты. Среди них «Дама в светлом» и многочисленные портреты Веры Калашниковой, любимой натурщицы Валентина Серова. Отдельное место будет выделено картинам с изображением гиацинтов, которые играли важную роль в творчестве художника.

Михаил Шемякин — русский художник, ученик Валентина Серова и Константина Коровина. Художник был признан своими современниками, однако забыт в советские годы из-за особенностей творчества, не подходящих под стандарты советской идеологии.