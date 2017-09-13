Китай начал импортировать говядину из Белоруссии
Пекин, 13 сентября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР сообщило о начале импорта мясной продукции из Белоруссии. В ближайшее время на прилавках китайских магазинов появится белорусская говядина, сообщает «Синьхуа».
Восемь белорусских мясоперерабатывающих предприятий прошли сертификацию для экспорта говядины на территорию КНР. Две белорусские компании ОАО «Могилевский мясокомбинат» и «Велес-мясо» стали первыми компаниями, чья продукция будет представлена в Китае.
До конца года Китай закупит у Белоруссии говядину на общую сумму $20 млн. Соответствующие соглашения уже подписаны между китайскими и белорусскими предприятиями.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае Власти КНР отменили запрет на импорт американской говядины, действовавший более 13 лет. Решение снять ограничительные меры было принято менее чем через месяц после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.