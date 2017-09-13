Пекин, 13 сентября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР сообщило о начале импорта мясной продукции из Белоруссии. В ближайшее время на прилавках китайских магазинов появится белорусская говядина, сообщает «Синьхуа».

Pixabay Мясная продукция

Восемь белорусских мясоперерабатывающих предприятий прошли сертификацию для экспорта говядины на территорию КНР. Две белорусские компании ОАО «Могилевский мясокомбинат» и «Велес-мясо» стали первыми компаниями, чья продукция будет представлена в Китае.

До конца года Китай закупит у Белоруссии говядину на общую сумму $20 млн. Соответствующие соглашения уже подписаны между китайскими и белорусскими предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае Власти КНР отменили запрет на импорт американской говядины, действовавший более 13 лет. Решение снять ограничительные меры было принято менее чем через месяц после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.