Рига, 13 сентября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии ожидает, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» против Латвии могут быть проведены кибероперации и информационные операции. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, сообщает LETA.

Mil.ru Учения Запад-2017

В то же время у Гарисонса возникает ощущение, что «русскоязычные СМИ сознательно создают ажиотаж вокруг учений, представляя ситуацию так, будто Прибалтика мобилизовалась и живет в страхе». По его словам, это не так — «ситуация с безопасностью нормальная». Следует, скорее, ожидать киберопераций и информационных операций против Латвии. Конечно, будет и прямая демонстрация военной силы у границ, добавил госсекретарь.

Гарисонс призвал также не спекулировать случайными инцидентами, которые могут создавать угрозу для Латвии. По его словам, единственный серьезный инцидент в приграничье был весной 2016 года, когда российские самолеты пролетели над американским военным кораблем.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что в период с 11 по 17 сентября жители приграничья должны быть активны и бдительны. Он пояснил, что началась активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2017», и латвийские службы уже работают некоторое время в усиленном режиме, сотрудничая с Минобороны. «Нужно выдержать эту неделю. Надеюсь, мы справимся, Россия закончит эти маневры, и никакой эскалации не будет», — сказал министр. Он также добавил, что в свое время проходили учения для самоуправлений Латгальского региона, и жителей приграничья призывали сообщать, если были замечены подозрительные группы людей.

В свою очередь Полиция безопасности Латвии (ПБ) в сотрудничестве с местными органами власти проводит «превентивные мероприятия». Как заверили в ПБ, к этим учениям обращено пристальное внимание, однако с учетом специфики деятельности более подробной информации учреждение не предоставляет. ПБ также призывала жителей Латвии быть бдительными во время учений «Запад-2017» и сообщать о подозрительных случаях.

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