Берлин, 13 сентября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Для выдачи Еврокомиссии мандата на переговоры с Россией по проводу строительства газопровода «Северный поток — 2» нет никаких оснований. Этот проект позволит обеспечить европейские страны дополнительными поставками газа, поэтому экономических причин для предоставления мандата ЕК нет. Такой позиции придерживается министерство экономики ФРГ, сообщает сегодня, 13 сентября, немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Для прокладки трубопровода протяженностью 1200 километров есть несколько препятствий. Первое — экологическое. Однако несколько дней назад компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что «Северный поток — 2» не окажет значительного негативного воздействия на окружающую среду.

Реально может помешать реализации проекта позиция Брюсселя. По поводу реализации газопроводного проекта давно сформировалась сложная ситуация, которая, как подчеркивает издание, несет в себе «политически взрывоопасный эффект». Так, если ЕК считает, что проект должен находиться под общей юрисдикцией ЕК, то в федеральном правительстве Германии с этим не согласны. Позиция немецкой стороны заключается в том, что «Северный поток — 2» должен регулироваться только национальными законодательствами, как и «Северный поток». Кроме того, ЕК опасается того, что «Северный поток — 2» существенно сократит поставки российского газа через Украину, Польшу, Белоруссию и Словакию.

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«От результатов этого спора многое зависит, в конечном счете будет ли вообще построен новый газопровод. С точки зрения Еврокомиссии, газопровод вредит созданию Европейского энергетического союза, который должен обеспечить большую солидарность», — отмечает газета.

Статс-секретарь по вопросам энергетики министерства экономики и экологии ФРГ Райнер Бааке (Reiner Baake) не согласен с опасениями ЕК относительно того, что «Северный поток — 2» не соответствует целям Энергетического союза ЕС. Бааке заявил, что с появлением дополнительной газовой инфраструктуры получится освоить больше земель в России и ЕС, также этот проект повышает надежность энергоснабжения Евросоюза.

В то же время немецкий чиновник признал, что российская сторона не заинтересована в том, чтобы вести переговоры с Брюсселем. Однако это не значит, что Еврокомиссия должна затягивать реализацию проекта, подчеркнул Бааке.

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Напомним, что ЕК обратилась в Совет ЕС еще в марте 2017 года, чтобы министры экономики и энергетики стран — членов ЕС выделили мандат для ведения от их имени переговоров с Россией по поводу строительства «Северного потока — 2». 26 июня 2017 года в Брюсселе прошли первые обсуждения между главами минэнерго стран ЕС по этому поводу.

Ранее ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков в интервью ИА REGNUM отмечал, что Еврокомиссия хочет забрать право регулировать строительство этого газопровода на наднациональный уровень. И по этому поводу «Газпрому» вместе с партнёрами необходимо обратиться в Европейский суд, поскольку сама по себе такая позиция ЕК неприемлема.

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