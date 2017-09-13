Москва, 13 сентября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не испытывает личной вражды к экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон из-за внешней политики США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Бывший кандидат в президенты США издала собственные мемуары «Что произошло», в которых написала, что с Путиным у нее произошла личная вражда.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков опроверг эту информацию и подчеркнул, что Путин не планирует читать эту книгу.

Отметим, книга с воспоминаниями Хиллари Клинтон выпущена издательством Simon and Schuster. Бывший госсекретарь США рассказывает о прошедших президентских выборах в стране, анализирует свои ошибки и делится впечатлениями о политической борьбе с Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, Хиллари Клинтон в интервью USA Today заявила, что Владимир Путин лично ей мстил еще со времен продвижения НАТО на восток в период президентства Билла Клинтона.