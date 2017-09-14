Москва, 14 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. К премьер-министрам Казахстана и России обратилась Евразийская Антитабачная Коалиция с просьбой не заключать соглашение о гармонизации акцизов на табак в существующем виде. Как следует из писем премьер-министрам, редакция соглашения, представленная на утверждение Совета Евразийской Экономической Комиссии 15 сентября, создает препятствие для повышения акцизов на табак быстрыми темпами в Казахстане и России на ближайшие 5 лет. Результатом этого, уверены авторы обращения, станет рост эпидемии табакокурения, смертности и заболеваемости, сокращение продолжительности жизни граждан этих стран.

Как отмечается в обращении, более полумиллиона человек ежегодно умирают в Евразийском регионе из-за потребления табака. Потребление табачных изделий является причиной 22% случаев рака и 36% болезней органов дыхания. Страны региона теряют до 6,5% годового ВВП из-за смертности, вызванной курением.

Повышение акцизов — самый эффективный способ уменьшения распространенности потребления табака, подчеркивают в Евразийской Антитабачной Коалиции. Чем выше цена на табачную продукцию, тем менее она доступна для населения.

15 сентября Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит соглашение о гармонизации акцизов на табак между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргызстаном и Россией. Уже в третий раз Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) будет рассматриваться на Совете ЕЭК, несмотря на то, что, как пишут авторы обращения, текст договора не прошел внутригосударственное согласование (ВГС) и не согласован с министерствами здравоохранения стран-участниц ЕАЭС.

Очевидно, отмечается в обращении, что проект соглашения отвечает интересам крупнейших производителей табачной продукции, поскольку противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Конвенция ВОЗ), которая содержит меры, обязательные к внедрению в странах ЕАЭС.

Как говорится в обращении, «соглашение предусматривает:

мизерные табачные акцизы, доля которых в странах ЕАЭС закрепляется на уровне не более 30−40% от цены пачки, в то время как рекомендуемая ВОЗ доля — 70% от розничной цены пачки сигарет. К 2022 году ставка акциза ожидается лишь 35 евро за 1000 штук, в то время как в России уже сейчас ставка 30,7 евро за 1000 штук (по курсу на 13.09.2017), то есть акциз предлагается повышать по 1 евро в год. При этом, в Евросоюзе минимальная ставка акциза на сигареты сейчас составляет 90 евро;

допустимость отклонения ставки акциза в меньшую сторону на 30%, а в большую сторону лишь на 20% от установленного уровня. Это закрепляет возможность существенного разрыва в ставках акцизов в разных странах, а не их сближение;

Республике Беларусь предлагается оставить разные ценовые группы табачной продукции, хотя в остальных странах ЕАЭС она едина — сигареты (с фильтром или без фильтра)».

Таким образом, резюмируют авторы обращения, соглашение, «якобы «гармонизируя» ставки акцизов на табак в странах ЕАЭС, на самом деле защищает интересы иностранных производителей табачной продукции, задерживая рост акцизов в России (крупнейшем рынке ЕАЭС) на пять лет, ограничивая суверенитет стран ЕАЭС в области государственной налоговой политики, формирования бюджета и охраны здоровья».

«Положения соглашения приведут к утрате странами ЕАЭС такого важнейшего инструмента государственной политики по профилактике табакокурения, как ценовые и налоговые меры, — говорится в документе. — Налоги на табачные изделия так и останутся преступно низкими, а сигареты доступными для детей».

В таможенных союзах мира не практикуется ограничительная гармонизация ставок акцизов, напоминают авторы обращения. Это позволяет проводить политику гармонизации по минимальному уровню акциза, не препятствуя росту налогов в странах с более высокими ставками акцизов. Такой подход поддержан Всемирной Организацией Здравоохранения.

Для сравнения авторы обращения приводят ситуацию в Евросоюзе, где минимальная ставка акциза на сигареты составляет 90 евро на 1000 штук, страны-члены ЕС не ограничены в дальнейшем росте ставок акцизов (например, в Ирландии — 334 евро за 1000 штук).

Армения, Белоруссия и Киргизия, несмотря на низкие акцизы в настоящий момент, также не смогут при желании повысить их до уровня среднего среди стран региона ВОЗ.

По расчётам экономистов, если в Казахстане повысить долю акциза в пачке сигарет до 49%, то доходы в бюджет вырастут до 184 млрд тенге (почти в 2,5 раза), а количество ежедневных курильщиков среди взрослого населения упадет до 17,9%. Это позволит спасти около 54 тысяч жизней.

В России повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран европейского региона ВОЗ позволит привлечь в бюджет Российской Федерации дополнительно до 800 млрд рублей по сравнению с 2016 г. и спасет от преждевременной смерти до 2 млн. граждан.

«Акцизы на табак могут стать стабильно высоким, постоянным и безопасным источником дохода в госбюджет страны, — особенно в кризис, когда цены на нефть, возможно, остаться на том же низком уровне, что и сейчас, — резюмируется в обращении. —

Коалиция просит исключить из Соглашения ограничение роста акцизов в отдельно взятой стране (убрать диапазон отклонения в большую сторону) и пересмотреть ставки акцизов для достижения максимального экономического и здравоохранного эффекта в странах ЕАЭС».