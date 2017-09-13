Москва, 13 сентября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Над Землей началась небольшая Солнечная буря первого уровня по пятибалльной шкале, возникшая в результате вспышки на Солнце 10 сентября, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН) сегодня, 13 сентября.

NASA Солнечная вспышка

Облако плазмы, выброшенное с поверхности Солнца в результате слияния двух темных пятен, было зафиксировано спутником АСЕ (НАСА). Скорость выброса составляет 650 км/с, а температура плазмы 800 тыс. градусов.

Облако плазмы, вызванное вспышкой на Солнце 10 сентября, было направлено в основном на Венеру, и основная часть вещества дошла именно туда. ФИАН отмечает, что до последнего момента не было понятно заденет ли часть плазмы Земли.

Астроному сообщают, что магнитный фон слабой активности сохранится двое или трое суток (до 15 сентября).

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 12 сентября, в ФИАН уже предупредили о приближающейся магнитной буре из-за мощной вспышки на Солнце. Астрономы предсказывали, что магнитная буря может достигнуть третьего уровня по пятибалльной шкале.

Напомним, 4 сентября на Солнце произошла серия вспышек, одна из которых оказалась самой мощой за последние 12 лет. Вторая мощная вспышка произошла 7 сентября, а третья 8 сентября. Всем выбросам был присвоен наивысший бал — X.