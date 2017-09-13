Вашингтон, 13 сентября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил 13 сентября с заявлением о том, что ссора между Россией и США недопустима для мирового сообщества.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

«Мир не может себе позволить, чтобы столь большие, мощные и важные страны, как США и Россия, были в ссоре», — цитирует РИА Новости слова Гутерреша.

По словам генсека, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном сложные и имеющие множество проблем. Безопасность в мире во многом зависит от возможности России и США находиться в плодотворном диалоге и достигать взаимопонимания по ряду областей

Ранее во время выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к совместным с США проектам в космосе.

Также президент отметил, что на Дальнем Востоке начал работать новый российский космодром «Восточный», с которого уже сделали первые пуски. В дальнейшем с него планируют осуществлять пилотируемые полеты.

Путин заметил, что это собираются делать в том числе и с коллегами из США. Президент надеется, что страны смогут сотрудничать в изучении Марса.