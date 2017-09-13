Анкара, 13 сентября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган заявил 13 сентября, что Анкара продолжит принимать собственные меры безопасности, несмотря на озабоченность Запада покупкой российского оружия, сообщает Reuters.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Они просто с ума сошли, после того как мы заключили соглашение о С-400. Что мы должны были сделать, ждать вас [страны Запада]?» — отметил глава Турции.

«Мы принимаем и будем принимать собственные меры в вопросах безопасности», — добавил он.

Заключение соглашение между Анкарой и Москвой о приобретении систем ПРО С-400 вызвало у стран Запада беспокойство, из-за того что эти системы не могут быть интегрированы в структуру безопасности НАТО. Свое решение Анкара объяснила тем, что ее союзники по блоку не представили «финансово привлекательных» альтернатив.

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