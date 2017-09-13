Москва, 13 сентября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал повысить эффективность работы парламентариев в парламентских ассамблеях СНГ, ОДКБ и ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

duma.gov.ru Вячеслав Володин

«У нас насыщенная международная повестка, приоритетным направление остается развитие межпарламентских связей, но нам необходимо контакты с зарубежными коллегами наполнять конкретным содержанием», — заявил Володин.

Депутаты Госдумы принимают участие в работе международных парламентских структур, необходимо исходить из того, что визиты и поездки должны быть обоснованными, иметь понятные цели и задачи, способствовать продвижению интересов нашей страны, подчеркнул спикер Госдумы.

«Особенно нам важно повысить эффективность работы наших делегаций в парламентских ассамблеях СНГ, ОДКБ, ОБСЕ», — призвал он.

По словам Володина, один из приоритетных вопросов совместной повестки — это развитие сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

«Эффективное решение этого вопроса и совместных шагов без координации невозможно, поэтому нужно делать все для того, чтобы мы эти вопросы отрабатывали в рамках парламентского измерения и добиваясь реальных результатов», — сказал он.