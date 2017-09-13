Пекин, 13 сентября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Народный банк Китай продолжает ослаблять национальную валюту. Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР 13 сентября, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5382 юаня за доллар.

Xinhua Доллар и Юань

Таким образом, юань уже второй рабочий день подряд ослабился по отношению к американской валюте. Национальная валюта КНР продолжает стремительно отдаляться от психологической отметки в 6,5 юаня за доллар, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении главного финансового регулятора страны подчеркивается, что колебания курса валюты не влияют на темпы восстановления национальной экономики Китая, так как находятся в пределах допустимых 2%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 12 сентября 2017 года центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,5277. В заявлении Народного банка Китая отмечается, что американская валюта укрепилась на 280 базисных пунктов.