Берн, 13 сентября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство сняло обвинения в употреблении допинга с 95 российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на внутренний отчет WADA.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Имеющиеся доказательства были недостаточны для того, чтобы подтвердить нарушение антидопинговых правил со стороны 95 из этих атлетов», — говорится в документе, подписанном гендиректором агентства Оливье Ниггли.

Отметим, что газета не приводит имен российских спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена обвинила РФ в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. После этого была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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