Лондон, 13 сентября, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Brexit напрямую влияет на экономику Великобритании: фунт стерлингов слабеет, инфляция растет, сообщает 12 сентября Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Экономические последствия от решения страны выйти из состава Евросоюза растут с каждым днем: инфляция в августе 2017 года приблизилась к показателю в 3%. Это связано с очередным падением фунта стерлинга, что привело к росту цен на импорт в течение последних 12 месяцев.

Цены на одежду и обувь выросли на 2,4%, что привело к снижению активности потребителей. В первом полугодии 2017 года экономика показала самые слабые показатели за последние пять лет.

После референдума в Великобритании в июне 2016 года курс фунта стерлингов снизился на 11%.

ВВП страны во II квартале вырос на 0,3%. Это — самый низкий показатель темпа роста среди стран «Большой семерки».

Эксперты не могут точно предсказать, как поведет себя экономика Великобритании после окончательного Brexit в 2019 году, добавляет издание.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.