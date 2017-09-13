В России вновь подешевел минимальный набор продуктов
Москва, 13 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Снижение совокупной цены на минимальный набор продуктов питания в России наблюдается по итогам августа 2017 года, 13 сентября пишет газета «Известия».
"Набор важнейших продуктов питания по итогам месяца подешевел на 5,6%, сообщил Росстат», — пишет издание.
Уточняется, что минимальный набор продуктов за август Росстат оценил в 3, 8399 тыс. рублей. При этом цена снизилась на 5,6%.
«Набор дешевеет второй месяц подряд», — отмечает издание.
Так, в июле стоимость минимального набора составляла 4,0668 тыс. рублей, что на 3,9% меньше, чем в июне. Между тем с начала года наблюдается подорожание — на 4,1%.
Отметим, что к продукции, которая была включена в минимальный набор, относятся 33 позиции: это молочные продукты, хлеб, мясо, яйца, рыба, крупы, овощи, яблоки, а также соль, чай, сладости и сахар.
По мнению представителей российского Минэкономразвития, снижение цены на минимальный продуктовый набор объясняется насыщенностью рынков продукцией, в том числе, за счет хорошего урожая.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Минэкономразвития пообещали, что в ближайшие несколько месяцев произойдет падение цен на плодоовощную продукцию.
Читайте также: Минэкономразвития ожидает падения цен на овощи и фрукты на 15%