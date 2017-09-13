Москва, 13 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Снижение совокупной цены на минимальный набор продуктов питания в России наблюдается по итогам августа 2017 года, 13 сентября пишет газета «Известия».

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"Набор важнейших продуктов питания по итогам месяца подешевел на 5,6%, сообщил Росстат», — пишет издание.

Уточняется, что минимальный набор продуктов за август Росстат оценил в 3, 8399 тыс. рублей. При этом цена снизилась на 5,6%.

«Набор дешевеет второй месяц подряд», — отмечает издание.

Так, в июле стоимость минимального набора составляла 4,0668 тыс. рублей, что на 3,9% меньше, чем в июне. Между тем с начала года наблюдается подорожание — на 4,1%.

Отметим, что к продукции, которая была включена в минимальный набор, относятся 33 позиции: это молочные продукты, хлеб, мясо, яйца, рыба, крупы, овощи, яблоки, а также соль, чай, сладости и сахар.

По мнению представителей российского Минэкономразвития, снижение цены на минимальный продуктовый набор объясняется насыщенностью рынков продукцией, в том числе, за счет хорошего урожая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Минэкономразвития пообещали, что в ближайшие несколько месяцев произойдет падение цен на плодоовощную продукцию.

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