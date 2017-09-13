Москва, 13 сентября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. «Мы устанавливаем еще восемь бюстов — Ленину, [Иосифу] Сталину, [Никите] Хрущеву, [Леониду] Брежневу, [Юрию] Андропову, [Константину] Черненко, [Михаилу] Горбачеву и Ельцину, — уточнил он. — Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период».

MrYantit Бюст В.И. Ленина

По словам Михаила Мягкова, научного директора РВИО, аллея прежде всего выполняет образовательные функции. Он подчеркнул, что скульптуры будут установлены в рамках сохранения истории, а «не в угоду какой-то политической конъюнктуре».

Уточняется, что на мероприятии, посвященном открытию бюстов, будут присутствовать Владимир Мединский, российский министр культуры и председатель РВИО, а также Наина Ельцина— вдова первого российского президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми в преддверии нового учебного года на фасаде Дягилевской гимназии был вывешен баннер с изображением крупных российских исторических и общественных деятелей. В одном ряду размещены портреты Ивана Грозного, Петра Первого, Петра Столыпина, Ленина, Сталина, Хрущева.

Позже с плаката убрали портрет Сталина — единственный среди других. Общественность Перми выразила возмущение, пояснив, что нельзя изымать из истории важные фигуры.