Москва, 13 сентября, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Очередной тур истерики относительно учений «Запад-2017» связан с необходимостью заставить страны НАТО тратить 2% своего ВВП на оборону. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Mil.ru Реактивная артиллерия на учениях

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Комментируя заявление председателя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линдера о том, что России следует предложить возвращение членства в G8 в обмен на отказ от проведения учений «Запад-2017», депутат Госдумы РФ отметил, что от Линдера в этой ситуации ничего не зависит, да и Россия в «восьмёрку» не просится.

«Увеличивать контингент надо, разговаривают только с сильными, а слабость — это всегда приглашение к агрессии, а не приглашение в Большую восьмёрку», — отметил Вячеслав Никонов.

«Очередной тур истерики на счёт этих учений связан с необходимостью заставить страны НАТО тратить 2% своего ВВП на оборону, разместить новые системы противоракетной обороны, ударные системы в странах Балтии, Польши, в странах восточной Европы; побудить германское правительство создать согласие на обновление ядерного потенциала тактического оружия США», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-белорусские учения «Запад-2017» стартуют 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Учения подобного рода проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. В 2017 году в маневрах примут участие до 13 тыс. военнослужащих.