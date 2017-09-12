Будапешт, 13 сентября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди раскритиковал венгерское правительство за его отношение к мигрантам, передает Associated Press.

Freedom House На венгерской границе

Гранди находится с визитом в Венгрии и уже посетил ряд миграционных центров, после чего поделился своими впечатлениями с журналистами.

По словам Гранди, Венгрия «демонстрирует четкое намерение» отказаться от «защиты прав беженцев». Комиссар сообщил, что нелегальные мигранты слишком долго находятся в закрытых центрах на границе страны — в день рассматривается всео несколько заявлений. Гранди также отметил «низкий уровень одобрений» прошений об убежище.

«Мое фундаментальное впечатление заключается в том, что здесь существует четкое намерение ограничить число людей, которые приезжают в Венгрию, чтобы искать защиты», — заключил Гранди.

По словам комиссара ООН, правительство Венгрии совершает серьезную ошибку, закрывая страну от беженцев.

«Защита беженцев и государственная безопасность не являются несовместимыми», — считает Гранди.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии в очередной раз заявил, что будет бороться с нелегальной миграцией в стране, несмотря на решение Европейского суда о том, что Венгрия должна разделить «квоту на мигрантов» с остальными странами ЕС.

Заявление Орбана уже вызвало негодование евробюрократов и канцлера Германии Ангелы Меркель — госпожа канцлер пообещала «поднять вопрос» недопустимости действий венгерского правительства на Европейском совете в октябре.