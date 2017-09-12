Москва, 12 сентября, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Россия не будет присоединяться к открывающемуся 20 сентября к подписанию международному Договору о запрещении ядерного оружия, так как документ «противоречит национальным интересам России и российскому видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения». Об этом заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в интервью газете «Коммерсантъ».

Vitaliy Ragulin Российский стратегический ракетный комплекс «Тополь-М»

По его словам, «в нынешних условиях ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов — несерьёзно и даже безответственно». «Ядерное оружие объективно является одной из скреп международной безопасности. Это может кому-то не нравиться, но такова реальность», — подчеркнул Ульянов.

Он отметил, что российская сторона всегда подтверждала нацеленность на построение безъядерного мира и присоединялась к политически обязывающим декларациям на этот счёт, однако «работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учётом национальных интересов безопасности всех стран».

«Сокращение ядерных арсеналов происходит не в вакууме, а в условиях современного мира, который очень далек от совершенства. Он становится все более турбулентным, конфликтным и непредсказуемым. Поэтому мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения более трезво и реалистично. Себе в ущерб разоружаться никто не будет», — заявил представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2017 года участники конференции ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия после нескольких недель переговоров на заседании в Нью-Йорке согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия. Конвенция будет открыта для подписания с 20 сентября и вступит в силу спустя 90 дней после того, как её ратифицируют 50 стран.

Страны, подписавшие конвенцию, обязуются никогда и не при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также применять из или угрожать их применением.

Стоит отметить, что в переговорах не участвовали главные ядерные державы планеты: Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.