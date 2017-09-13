Москва, 13 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Жюри I Международного конкурса «Русская цивилизация», который был организован Федеральным агентством по делам национальностей, провело финальное заседание. Об этом 12 сентября сообщается на официальном сайте конкурса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание членов жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание членов жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Напомним, на фотоконкурс было прислано 10 тыс. работ от 1800 участников из 28 стран мира, а также 79 регионов России и более чем из 800 городов и сёл.

В жюри конкурса вошли: фотограф и литератор Екатерина Рождественская, классик российской пленочной фотографии Антон Ланге, ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура» Пьер Броше, а также ряд других известных в своих кругах фотографов и художников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заседание членов жюри фотоконкурса «Русская цивилизация»

Члены жюри не преминули высказать своё мнение о качестве работ, присланных на конкурс. Так, фотограф Валерий Христофорв считает, что фотоконкурс, на котором не было разделения на фотографов-любителей и фотографов-профессионалов, смог уравнять шансы этих двух категорий.

«Я не стал бы делать такой градации, разделения на любителей и профессионалов. Есть любители, всю жизнь снимающие, любящие свое дело. Приятно осознавать смелость людей, приславших свои работы на конкурс», — сказал Христофоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валерий Христофоров

Другой фотограф — Антон Ланге с Христофоровым не согласен — по его мнению, мастерских работ на конкурсе очень мало.

«Фотография — тяжелый, ежедневный труд. Это только некоторое количество удачи, а остальное кропотливое ремесло и опыт», — заявил Ланге, ратующий за профессионализм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Ланге

Но при этом Ланге считает, что фотоконкурсы, подобные «Русской цивилизации», должны в первую очередь способствовать развитию региональных фотошкол.

Екатерина Рождественная, в свою очередь, не согласилась с Ланге относительно качества работ и заявила, что у неё проблем в отборе фотографий не возникло.

«Конкурс призван стать отличным заделом, стартом для молодых фотографов», — сказала Рождественнская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Екатерина Рождественская

Режиссёр Тина Баркалая решила проявить женскую солидарность и горячо поддержала позицию Рождественской.

«Мы рассуждаем немного свысока. А для кого-то это станет первым шагом, путевкой в будущее. До сих пор с нежностью вспоминаю свои первые награды», — подчеркнула она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тина Барклая

Заслуженный художник России Дании Меньшиков решил прибавить огня критике (или дискуссии) и заявил, что присланным на конкурс работам не хватает идеи, законченности и драматизма.

«Наша страна бесконечно красива. Здесь столько невероятных закатов, рассветов, рек и церквей, что даже при могуществе современной техники не хватит времени заснять их все. Хотелось увидеть большее: историю, судьбу, характер», — отметил Меньшиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Даниил Меньшиков

Французский телеведущий Пьер-Кристиан Броше, волею судеб работающий на российском телеканале «Культура» в программе «Россия, любовь моя!», вообще заявил, что все присланные фотографии не дали ему ответа на главный вопрос.

«В чём же именно «Русская цивилизация»? … Хотелось бы, чтобы человек, нажимая кнопку, искал не просто кадр, а ответ на глубинный вопрос», — с печалью произнёс Броше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пьер-Кристиан Броше

Такая ситуация достаточно типична для иностранцев, пытающихся понять русскую душу.

Поспорив ещё немного о профессионализме, идеях и драматургии, члены жюри сошлись во мнении, что фотокуонкурс в целом состоялся, и работать на нём было волнительно и приятно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Даниил Меньшиков

Напомним, имена победителей конкурса будут оглашены на торжественной церемонии, которая пройдёт 19 сентября.