Белград, 12 сентября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Сербия рассчитывает до конца 2017 года получить шесть истребителей МиГ-29, которые Россия передаёт республике в рамках военно-технической помощи. Об этом 12 сентября сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин на заседании парламентского комитета по вопросам обороны и внутренних дел, передаёт гостелерадиокомпания РТС.

Минобороны России МиГ-29

«Шесть МиГов прибудут из России в Сербию до конца года, отремонтированные и покрашенные», — сообщил министр.

Вулин напомнил, что у Сербии нет эскадрильи МиГ-29 со времён агрессии НАТО в Югославии, и отметил, что страна нуждается в истребителях ещё с 2000 года.

Как передавало ИА REGNUM, в конце 2016 года Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов. Речь идёт о шести истребителях МиГ-29, 30 танках Т-72 и 30 бронемашинах БРДМ-2.

Кроме этого, Белград проявляет интерес к закупке комплексов С-300 — оборонительной системы земля-воздух, которая способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, а также боевую авиацию.

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