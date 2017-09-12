Вашингтон, 12 сентября, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Соединённые штаты Америки ускорят поставку Турции систем противоракетной обороны (ПРО), которые совместимы со стандартами военного блока НАТО. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

Goodvint ЗРК С-400, предыдущее поколение зенитно-ракетных систем

В министерстве обороны США наконец-то всерьёз осознали, что Турция действительно может приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Для Анкары это довольно беспрецедентный шаг, так как вся турецкая военная техника работает в системе военного блока НАТО и интегрирована с его командными структурами. Более того, Турция закупает значительную часть военной техники для своей армии в странах НАТО.

«Мы довели наше беспокойство до турецких чиновников о потенциальной покупке С-400. Совместимая с НАТО система противоракетной обороны остаётся лучшим вариантом, чтобы защищать Турцию от всего спектра угроз в своём регионе», — заявил представитель Пентагона.

Кроме того, Майкл подчеркнул, что открытый диалог по вопросу поставок систем американской ПРО в Турцию очень важен для сохранения совместимости с НАТО при закупках каких-либо оборонительных систем.

«США и Турция имеют глубокие и значимые отношения в сфере оборонной и военной торговли. Турция продолжает использовать противоракетные системы с союзниками по НАТО, включая США, для более широких, долгосрочных потребностей противоракетной обороны. Соединённые Штаты привержены ускорению доставки купленных Турцией систем по мере возможности», — подчеркнул представитель Пентагона.

По словам Майкла, Турция остаётся одним из ключевых союзников военного блока НАТО.

«Мы настроены на тесное партнёрство в сфере обороны», — заключил представитель военного ведомства США.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна сделала первый взнос в рамках соглашения о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.