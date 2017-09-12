Луганск, 12 сентября, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Специалисты республиканской санитарно-эпидемиологической станции и государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода» проводят комплекс мероприятий по предупреждению возможных диверсий со стороны Украины на водных объектах республики. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко на брифинге в Луганске.

Klv.lg.ua Предприятие Лугансквода, ЛНР

Ранее в МГБ ЛНР сообщали, что украинские спецслужбы планируют совершить подрыв водоочистных сооружений в Донбассе, где имеются большие запасы хлора, что может привести к гуманитарной катастрофе на территории республики. О готовящихся Украиной диверсиях на водных объектах также неоднократно сообщали в Народной милиции ЛНР.

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«Да, вода контролируется. Сотрудниками «Луганскводы» она контролируется ежесуточно, сотрудниками СЭС проводится выборочный контроль. Будем надеяться, что наш комплекс мероприятий позволит не допустить возможности каких-либо диверсионных действий на территории республики», — заявил Докашенко.

«Будем надеяться, что люди обладают какими-то человеческими качествами, и они понимают, что воду отравить — даже в средние века это было очень тяжкое преступление», — добавил он.

Отметим, что ранее главный инженер государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода» Дмитрий Бидлюченко заявлял, что сотрудники предприятия готовы обезопасить жителей от последствий возможных диверсий украинских спецслужб на водных объектах.

Кроме того, Дмитрий Докашенко проинформировал, что специалисты республиканской санитарно-эпидемиологической станции СЭС за шесть месяцев 2017 года провели более пяти тысяч проверок предприятий пищевой промышленности.

«Это согласование разрешительных документов на тот или иной вид деятельности, разработка и согласование технологических карт и регламентов. В основном это касается предприятий пищевой промышленности», — пояснил Докашенко.

Главврач сообщил, что на контроле СЭС в республике находятся 9113 объектов.

«За шесть месяцев 2017 года было проведено 5056 проверок и отобрано 40 145 проб на соответствие критериям качества и безопасности. При этом отклонения в продуктах питания составили 2,4%, в питьевой воде — 5,2%. За выявленные нарушения было составлено 1087 протоколов на сумму один миллион 223 тысячи 850 рублей. Из них уже уплачены один миллион 13 тысяч 350 рублей», — отметил Докашенко.

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Чиновник СЭС уточнил, что суммы штрафов разные, «в основном невысокие, начиная с 500 рублей».

«Штрафы предприятий носят не карательный характер, а воспитательный, чтобы люди могли о чем-то подумать, поработать над собой. Предприниматель должен быть социально ответственным и понимать, что-то, что он делает, он делает для людей, его продукты потребляют и дети, и взрослые, и старики. Мы со своей стороны стараемся максимально оптимизировать те условия производства, которые есть на предприятиях, и гарантировать хотя бы безопасность продукции», — резюмировал главный государственный санитарный врач ЛНР.