Берлин, 12 сентября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая на форуме, организованном немецким деловым изданием Handelsblatt, заявил, что Германии нужно быть готовой к постепенному снятию санкций с России.

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При этом, отмечает корреспондент газеты-организатора Торстен Рике, главный немецкий дипломат подчеркнул, что «разрыва с США из-за такой позиции германского правительства не будет».

«Снятие санкций Габриэль увязывает с «успешным проведением операции по установлению реального перемирия на Украине, которого можно достичь с помощью миротворческой миссии ООН, — поясняет автор. — По словам главы МИД, политически абсурдно дожидаться момента, когда мир установится на все 100% и потом говорить о снятии санкций, — эти два процесса должны идти параллельно».

Рике приходит к выводу, что «жест снятия санкций имеет какой-то вес, когда это действие выступает как акт поощрения за что-то, а после того, как все завершено, этот козырь уже недействителен».

Кроме того, свидетельствует журналист, «Габриэль обратил внимание, что в настоящее время заметно, как Путин отворачивается от Трампа и поворачивается к Европе. Этим моментом мы обязательно должны воспользоваться».