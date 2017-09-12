Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Санкт-Петербурге не пускают посетителей-мужчин без галстуков. Об этом заявили сразу несколько депутатов во вторник, 12 сентября. При этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-служба Заксобрания опровергла эту информацию, заметив, что такого не может быть.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Эсер» Надежда Тихонова сообщила, что вынуждена была встретиться с помощником депутата Госдумы Германом Ломтевым в холле перед дверью, так как мужчину не пустили через КПП в Мариинском дворце без галстука. В партии «Справедливая Россия» ИА REGNUM заявили, что внутрь также не пускают и помощников депутатов по договору, то есть не являющихся госслужащими, водителей депутатов и обыкновенных посетителей.

«Без галстуков не пускают не только депутатов и помощников, но и посетителей. Если ко мне, предположим, придёт инициативная группа жителей, они тоже должны все надеть галстуки?», — возмутилась Тихонова, расценив ситуацию как «препятствие депутатской деятельности».

«Яблочник» Борис Вишневский пожаловался на аналогичную проблему. «Только что не мог пройти начальник Госпиталя ветеранов войны Максим Кабанов, который шел на встречу с главой комиссии ЗакСа Еленой Киселевой. Я снял свой галстук и отдал ему — меня они обязаны пропускать даже без штанов. Тогда только его пропустили. Галстук он тут же вернул, пройдя через турникет», — описал ситуацию Вишневский на своей странице в соцсети.

Между тем, пресс-служба Заксобрания утверждает, что требование носить галстуки касается исключительно госслужащих, включая депутатов-мужчин. На посетителей оно распространяться не может, поэтому сотрудники КПП могли разве что поинтересоваться у входящих, где их галстук, так как не могут по лицу понять, госслужащий перед ними или нет.

Заметим, никто действительно не имеет права не пустить депутата в Заксобрание, даже если он нарушит дресс-код, но в этом случае, пояснили в аппарате парламента, спикер Вячеслав Макаров просто будет очень недоволен. «Если Вячеслав Серафимович увидит, наверняка сделает замечание», — сказали в пресс-службе.

Заметим, в момент, когда разворачивались эти увлекательные события в холле Мариинского дворца, Вячеслав Макаров на рабочем месте отсутствовал, так как выступал перед верующими после крестного хода на площади Александра Невского.

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Борьба Вячеслава Макарова за подобающий внешний вид обитателей Мариинского дворца насчитывает многие годы. ЗакС уже вводил официальный дресс-код для себя, а также пытался ввести его для представителей СМИ с 2006 года.

Позднее «эсер» Алексей Ковалев появился на заседании в джинсах и рубашке с коротким рукавом, и депутаты принялись сражаться со стилем casual. Затем развернулась дискуссия вокруг мини-юбок, сетчатых колготок, которые тоже предполагалось запретить, после чего атаке подверглись каблуки-«шпильки», которые якобы портят исторические полы. Позднее Вячеслав Макаров лично разрешил женщинам ходить в той обуви, которая им больше нравится.

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Правда, последним ярким событием в войне дресс-кодов стал инцидент на одном из майских заседаний 2017 года, когда Вячеслав Макаров с трибуны и в микрофон отчитал сотрудницу городского правительства Елену Щедрову за ее наряд. Руководитель юридического управления комитета по градостроительству и архитектуре пришла в парламент в темных брюках, черных балетках и кардигане, что не устроило Макарова. Он обратил на это внимание главы комитета Владимира Григорьева.

«Они (сотрудницы КГА) так и в Смольный ходят? Вы бы еще в халате и тапках пришли или в пижаме. Вы пришли в Законодательное собрание», — сказал Макаров о Щедровой.