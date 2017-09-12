Санкт-Петербург, 12 сентября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Примерно 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге в честь Дня перенесения мощей святого князя Александра Невского. Об этом сообщили в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви сегодня, 12 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход на Невском

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родомонова сказала, что проведение крестных ходов — это возрожденная традиция для города на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход на Невском

Крестный ход прошел на Невском проспекте от Казанского собора к площади Александра Невского. Шествие в этом году возглавил архиерей — митрополит Санкт-Петербургский и Ладонежский Варсонофий. Во глав крестного хода пронесли Казанскую икону Божьей Матери и образ Богоматери «Панагия Сумела».

Икону «Панагия Сумела» доставили из Греции священнослужители греческой православной Церкви. После крестного хода чудотворный образ греческой Богоматери доставили в Спасо-Преображенский собор, где она будет доступна верующим до 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня 12 сентября в Санкт-Петербурге прошел крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого князя Александра Невского, небесного покровителя Санкт-Петербурга.

В крестном ходе приняли участие духовные лица Русской православной церкви, священнослужители греческой православной Церкви, администрация города, жители и гости города.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход на Невском

Отметим, что Церковные празднества не обошлись без инцидентов. В крестном ходе приняли участие активисты движения «Сорок сороков», которые развернули плакаты против фильма Алексея Учителя «Матильда». В общую массовку включились футбольные фанаты «Зенита» и казаки с иконами. При приближении к площади Александра Невского группы фанатов и казаков стали выкрикивать «Христос воскрес — воистину воскрес» на манер футбольных кричалок, но вскоре затихли.