Ватикан, 13 сентября, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Внимание папы римского Франциска сосредоточено в направлении глобального юга. А вот нынешние США почему-то не занимают, с точки зрения Ватикана, особо важного места в современном мире. Почему геополитическая карта католицизма выглядит сегодня именно так, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Великие потрясения, постигшие мир в начале и середине ХХ века, стали страшным испытанием для государств, имеющих многовековую историю и казавшихся стабильными. В результате Первой мировой рухнули четыре империи Европы, а Вторая мировая ознаменовала собой крушение пятой. Папа Франциск сегодня нередко говорит о Третьей мировой войне, уже идущей по частям. И, как предыдущие, она также грозит целостности государств и бедствиями для людей, их населяющих.

Важной с точки зрения Святого престола является и роль России для судеб современного мира. По словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, рассказывавшего о своем визите в Москву, Россия, в силу своего географического положения, истории, культуры, играет огромную роль в международном сообществе. И поэтому «на ней лежит особая ответственность за мир во всем мире».

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