Москва, 12 сентября, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Сделка между швейцарского-катарским консорциумом QHG Oil Ventures Pte. Ltd. и китайской компанией CEFC («Хуасинь») по продаже части акций российской нефтегазовой компании «Роснефть» может потребовать согласования правовой комиссии по иностранным инвестициям. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил журналистам Игорь Артемьев, глава Федеральной Антимонопольной службы.

Rosneft.ru «Роснефть»

По его словам, необходимо выяснить, какой конкретно процент акций покупает китайская компания. Дело в том, что пока все детали этой сделки неизвестны, а официальных документов нет.

Артемьев обратил внимание на то, что потребуется определить, сколько в целом будет акций «Роснефти» у иностранных компаний. Далее при определенных условиях может потребоваться согласование. Также глава ФАС назвал «Роснефть» «стратегом».

Напомним, что в декабре 2016 года Glencore в консорциуме с катарским суверенным фондом QIA приобрела 19,5% пакета акций «Роснефти». Бюджет России получил от сделки 710,8 млрд рублей. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тогда отмечал, что представители от Glencore и QIA будут иметь представителей в составе совета директоров «Роснефти» пропорционально приобретенной доле.

Однако 8 сентября, как передавало ИА REGNUM, стало известно о планах катарско-швейцарского консорциума по продаже 14,16% акций российской нефтегазовой корпорации «Роснефть» «Хуасинь». Премия по сделки составит 16%. Причем QIA и Glencore после этого сохранят свои экономические интересы и участие в капитале фирмы аналогично их начальным инвестициям в капитал: 0,5% для Glencore и 4,7% для QIA.

Позднее глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил эту информацию. По его словам, частная китайская энергетическая корпорация приобрела акции «Роснефти» у консорциума QIA и Glencore, и на саммите БРИКС стороны подписали пакет документов по этой сделке. Таким образом, договор купли-продажи состоялся, и после всех необходимых процедур «Хуасинь» станет обладателем 14,16% акций «Роснефти». Китайская компания будет принимать участие в ряде проектов российской корпорации в РФ как миноритарный акционер. Главным образом это серия проектов по добычи нефти в Восточной Сибири. Позднее станет ясно и про участие компании КНР в нефтехимических проектах.

Глава «Роснефти» заявил, что стоимость сделки оказалась максимально возможной в актуальных условиях, а это 10,5 млрд евро. При этом компания предоставила китайским партнерам скидку в размере 5% от биржевой стоимости акций на 6 декабря.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в интервью ИА REGNUM, комментируя соответствующие договоренности по поводу «Роснефти», отметил, что в этой сделке нет ничего удивительного, потому как Сечин давно взял курс на расширение партнерства с Китаем. Так, крупные сделки по поставкам нефти из России в Китай были заключены как раз после того, как главной «Роснефти» стал Игорь Сечин.

Симонов предположил, что покупка акций «Роснефти» изначально рассматривалась китайской компаний, но в итоге могла сорваться из-за условий, которые были предложены России. Поэтому теперь «Хуасинь» решила все же приобрести пакет акций российской компании, но уже не на таких выгодных условиях. Кроме того, как подчеркнул гендиректор ФНЭБ, в будущем, возможно, эти акции могут быть проданы какой-либо российской структуре.