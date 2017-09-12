Донецк, 12 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека в своем докладе за 12 сентября сообщила, что за три месяца, с мая по август, на территории Донбасса зафиксирован 161 пострадавший среди мирного населения.

Екатерина Евгеньева Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке

«С 16 мая по 15 августа 2017 года мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала 161 жертву среди гражданского населения в связи с конфликтом (26 убитых и 135 раненых), чуть более половины из которых были вызваны обстрелами. В целом за время конфликта погибли 2803 человека и было ранено от 7 до 9 тысяч гражданских лиц», — говорится в докладе.

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Согласно данным миссии ООН, в общей сложности с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года были задокументированы 34,766 тысячи пострадавших в результате конфликта на Украине, в том числе украинских силовиков, гражданских лиц и ополченцев. Эта цифра включает, по данным миссии, 10 225 убитых и 24 541 раненых.

Кроме того, председатель мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер заявила, что сотрудники СБУ пытают задержанных жителей Донбасса для получения выгодных им показаний.

«Мы продолжаем фиксировать участившиеся случаи досудебного задержания и применения пыток, а также факты сексуального насилия. Нами были выявлены случаи, когда представители ВСУ в связи с текущим конфликтом в Донбассе задерживали людей и насильно удерживали их в течении суток до переведения их в официальное место заключения без возможности связаться с родственниками», — отметила представитель всемирной организации.

Также Фиона Фрейзер проинформировала, что они продолжают документировать факты обвинения в пытках со стороны СБУ, которые те используют для получения признательных показаний от задержанных.

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