В ООН знают о пытках и сексуальном насилии ВСУ в отношении жителей Донбасса
Донецк, 12 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека в своем докладе за 12 сентября сообщила, что за три месяца, с мая по август, на территории Донбасса зафиксирован 161 пострадавший среди мирного населения.
«С 16 мая по 15 августа 2017 года мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала 161 жертву среди гражданского населения в связи с конфликтом (26 убитых и 135 раненых), чуть более половины из которых были вызваны обстрелами. В целом за время конфликта погибли 2803 человека и было ранено от 7 до 9 тысяч гражданских лиц», — говорится в докладе.
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Согласно данным миссии ООН, в общей сложности с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года были задокументированы 34,766 тысячи пострадавших в результате конфликта на Украине, в том числе украинских силовиков, гражданских лиц и ополченцев. Эта цифра включает, по данным миссии, 10 225 убитых и 24 541 раненых.
Кроме того, председатель мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер заявила, что сотрудники СБУ пытают задержанных жителей Донбасса для получения выгодных им показаний.
«Мы продолжаем фиксировать участившиеся случаи досудебного задержания и применения пыток, а также факты сексуального насилия. Нами были выявлены случаи, когда представители ВСУ в связи с текущим конфликтом в Донбассе задерживали людей и насильно удерживали их в течении суток до переведения их в официальное место заключения без возможности связаться с родственниками», — отметила представитель всемирной организации.
Также Фиона Фрейзер проинформировала, что они продолжают документировать факты обвинения в пытках со стороны СБУ, которые те используют для получения признательных показаний от задержанных.
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