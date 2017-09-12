Москва, 12 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Договор на поставку Турции российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 подписан, сообщает 12 сентября пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Goodvint ЗРК С-400, предыдущее поколение зенитно-ракетных систем

Сообщается, что Россия уже готова начать выполнение своей части контракта.

«Стороны достигли договорённости о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации», — сообщили в ФСВТС.

Стоит отметить, что детали этого соглашения не раскрываются, так как тема специфическая и чувствительная. По этой же причине приоритетное право комментировать этот контракт предоставлено иностранному заказчику.

По словам представителя ФСВТС, поставка систем ПВО С-400 Анкаре не противоречит геополитическим интересам Российской Федерации.

Как сообщало, 12 сентября после визита в Казахстан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первый взнос в счет оплаты российских зенитных ракетных систем С-400 Анкарой уже сделан.