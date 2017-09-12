Псков, 12 сентября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. В Псковской области сняли ограничения розничной продажи алкогольной продукции в точках общественного питания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такие поправки в региональное законодательство были приняты сегодня, 12 сентября, на заседании администрации Псковской области под председательством губернатора Андрея Турчака.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Это сделано с целью приведения закона Псковской области в соответствие с федеральным законодательством — органы государственной власти субъектов РФ имеют право устанавливать дополнительные ограничения времени и условий исключительно для торговых точек, а не для мест общественного питания. При этом объекты общепита, расположенные в медицинских, образовательных и спортивных учреждениях, не имеют право реализовывать алкоголь.

В ходе обсуждения председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что в жилых домах Пскова действуют порядка 15 «рюмочных».

"Почему они получили лицензию, если я вам давал личное поручение не выдавать лицензии тем, кто хочет работать в жилых домах?! Вы не выполнили мое поручение? Пусть они идут в суд, в антимонопольные органы — мне всё равно. Просто не выдавать, душить их на корню, на самом старте», — возмутился губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Он поручил начальнику контрольного управления администрации Псковской области Татьяне Смирновой провести проверку и проанализировать количество лицензий, выданных таким точкам и основания для их выдачи. Глава региона подчеркнул, что речь идёт не о кафе и ресторанах с хорошей репутацией, а исключительно о «рюмочных», у которых вместо отдельного зала обслуживания — два стола, и их единственной целью является спаивание населения.

«Таких точек много. Люди просто стонут от того, что не могут влиять на это. Они спаивают целые дома!» — заметил глава Пскова Иван Цецерский.

Руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец отметила, что необходимо отказывать таким заведениям в лицензиях, «создавать судебную практику и доказывать, что это псевдо-кафе, псевдо-бар и псевдо-буфет».

Кроме того, на заседании региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев обратился к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. По его мнению, Псковская область могла бы стать пилотным регионом.

В настоящее время в Псковской области запрещена розничная продажа алкоголя с 21:00 до 11:00. Кроме того, действует полный запрет на продажу спиртных напитков в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний, а также в дни выпускных вечером в школах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, предлагающий ограничить продажу крепкого алкоголя гражданам младше 21 года, внесён в Госдуму заксобранием Ленинградской области в апреле 2017 года.

Читайте также: Законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года внесен в Госдуму