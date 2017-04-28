Законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года внесен в Госдуму

Москва, , 14:24 — REGNUM Законопроект, предлагающий ограничить продажу крепкого алкоголя гражданам младше 21 года, внесен в Госдуму заксобранием Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

По данным авторов законопроекта, среди людей, страдающих алкоголизмом, первый опыт потребления алкогольных напитков у большей части приходится на возраст от 10 до 20 лет. При этом, 80% хулиганств совершаются подростками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Действующий сегодня запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним — недостаточная мера, уверены авторы инициативы, 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя, многие из них употребляют алкогольную продукцию под влиянием своих сверстников, не думая о негативных последствиях.

Поэтому заксобрание Ленинградской области предлагает увеличить возраст, с которого допускается продажа крепких алкогольных напитков с 18 лет до 21 года. Под крепкими подразумеваются напитки с содержанием этилового спирта более чем 18%.