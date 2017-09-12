Москва, 12 сентября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Авторы фильма «Матильда» не подозревали, что выход картины вызовет такой резонанс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), комментируя конфликт вокруг выхода картины режиссера Алексей Учителя в прокат.

Council.gov.ru Пётр Толстой

«Конечно, авторы фильма не думали и не подозревали, что это вызовет такой резонанс и это спровоцирует такую обиду у части общества. Для них это неожиданность. И вместо того, чтобы искать какой-то общий язык и пытаться эту ситуацию чуть-чуть смикшировать, они пошли по другому пути, они сказали, что нет, все дозволено, мы будем делать так, как с самого начала решили, и не будем обращать внимания на то, что пишут», — отметил парламентарий.

«Крайне неверно игнорировать мнение тех людей, кого это задевает и оскорбляет по вере. Игнорирование диалога провоцирует экстремистов. То, что мы видим сейчас: поджоги машин, поджоги кинотеатров, это безусловно преступление, за которое нужно наказывать, но это следствие именно отсутствия цивилизованного диалога в этом русле», — продолжил депутат.

По мнению Толстого, «нужно быть мудрее всем сторонам конфликта».

«Реально далеко зашло, дело не в Поклонской, она не себя представляет, она не одна, за ней если не миллионы людей… Вылилось на ровном месте в общественный конфликт, который никто не знает, как разрешить», — указал депутат.

Толстой сравнил выход фильма «Матильда» с выносом тела Ленина из мавзолея.

«Это можно сравнить… Я считаю, что представьте, сейчас возьмет группа граждан и начнет выносить Ленина из мавзолея… Сейчас это никто не делает, потому как понимают, что это оскорбит огромное количество людей, для которых этот факт важен», — рассуждает депутат.

Он отметил необходимость «морально-этической осторожности, которая в нашем обществе была бы полезна».

«Попробуйте снимите фильм про то, что Холокоста не было. Или попробуйте снимите фильм, оскорбляющий пророка Мухаммеда, и попробуйте показать это где-то. Это вещи, которые не прописаны в законах, но до этого казалось, что они с молоком матери должны в каждом человеке быть: нельзя человека оскорблять по физическим недостаткам, по вере нельзя человека оскорблять. Зачем идти проверять?» — говорит Толстой.

Напомним, скандал вокруг фильма об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской не утихает несколько месяцев. Его инициатором выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.