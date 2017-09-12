Москва, 12 сентября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В сеть кинотеатров «Синема парк» анонсов о показе фильма «Матильда» не поступало, передает корреспондент ИА REGNUM.

Съемки фильма «Матильда»

«В нашем расписании этого фильма пока нет, поэтому ничего по этому поводу сказать мы не можем», — ответили в справочной службе «Синема парк».

«Если придет новое расписание, и там будет фильм «Матильда», то тогда и будет приниматься решение — показывать его или нет. Пока никаких сведений по этому поводу нет», — отметили в пресс-службе сети кинотеатров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября ряд СМИ опубликовал информацию, что кинотеатры объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» не пустят в прокат художественный фильм Алексея Учителя «Матильда». Руководство сети объяснило такое решение заботой о безопасности.

Напомним, скандал вокруг фильма об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской не утихает несколько месяцев. Его инициатором выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

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