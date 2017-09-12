Москва, 12 сентября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Кинотеатры объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» не пустят в прокат художественный фильм Алексея Учителя «Матильда». Руководство сети объяснило такое решение заботой о безопасности, передает 12 сентября НТВ.

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

Отмечается, что решение об отказе от проката «Матильды» — вынужденное. Однако оно не связано с политическими или религиозными мотивами.

«Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», — пояснил глава киносети Роман Линин.

Он добавил, что с точки зрения количества кинотеатров и охвата ими территории страны киносеть является самой значительной в России. Следовательно, ее руководство просто не вправе подвергать большое число посетителей какой-либо опасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на период премьерного показа фильма «Матильда» во Владивостоке были усилены меры безопасности. В Москве предпремьерный показ был вовсе отменен. Как пояснил глава прокатной компании «Каро-премьер» Алексей Рязанцев, это произошло из-за сбоя в логистике — существующий в единственном экземпляре диск с фильмом не успели доставить в столицу из Владивостока.

10 сентября противники картины Алексея Учителя подожгли автомобили у офиса адвоката режиссера Константина Добрынина. На месте происшествия они оставили записки «За Матильду гореть». Автомобили принадлежали жителям соседних домов.

Напомним, скандал вокруг фильма об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской не утихает несколько месяцев. Его инициатором выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

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