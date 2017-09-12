Москва, 12 сентября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В Москве вблизи городской больницы, расположенной на Ленинском проспекте, неизвестный мужчина нанес удар ножом фельдшеру скорой помощи, сообщает пресс-служба столичного ГУСК России сегодня, 12 сентября.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Нападающий скрылся с места происшествия, его личность и мотивы нападения пока не удалось установить. Следственные органы уже проводят доследственную проверку по факту нападения.

Работник скорой помощи был госпитализирован. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Мосгордуме обсуждался проект федерального закона, направленного на защиту медицинских работников от насилия. Депутаты предложили ужесточить наказание вплоть до пожизненного заключения за нападение на врачей.

Напомним, в июне 2017 года в Госдуме в первом чтении был принят ряд законопроектов, направленных на ужесточение наказания за нападение на медицинских работников. Текст законопроектов подготовлен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым. Пакет законопроектов был одобрен Верховным Судом России и правительством.