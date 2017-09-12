Москва, 12 сентября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Специалисты «Роснефти» отбуксировали айсберг массой свыше 1 млн тонн, для того чтобы он не столкнулся с нефтяной платформой. Об этом рассказал вице-президент компании Андрей Шишкин, передаёт 12 сентября РБК.

4010600 Айсберги Арктики

Отмечается, что этот айсберг стал самым тяжелым из тех, на траекторию которых удавалось оказать воздействие в истории России. Для сравнения Шишкин привёл пример с айсбергом, который стал причиной гибели «Титаника» — его масса оценивается в 75 тыс. тонн.

В ходе буксировки айсберга специалисты «Роснефти» протестировали «технологию по изменению траектории дрейфа айсбергов». Сначала при помощи эхолотов определяются размер и масса надводной и подводной частей айсберга. Воздействуют на айсберг с помощью специальных канатов и сеток посредством ледоколов или судов снабжения.

Сообщается, что всего с 2013 по 2017 год было проведено семь экспедиций в Арктике по изменению траектории дрейфа айсбергов. В работах участвовали ледокол «Капитан Драницын» и научно-экспедиционное судно «Академик Трешников». Ещё одна подобная экспедиция стартовала 10 сентября 2017 года.