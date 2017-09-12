Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к украинской стороне с призывом к тщательному расследованию в отношении скандального сайта «Миротворец». Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 12 сентября.

(сс) Цуканов М.В Сайт Миротворец

Как отмечено в документе, комиссия ООН приветствует уголовное производство против сайта, на котором с августа 2014 года публиковались персональные данные тысяч людей. В их числе были представители СМИ и активисты неправительственных организаций, названные сторонниками «вооружённых групп» и «террористов».

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта», — подчеркивается в докладе.

Напомним, администраторы «Миротворца» регулярно вносят в базу данных сайта сторонников Донецкой и Луганской народных республик, а также российских деятелей культуры, посещающих Крым. Известен сайт и публикациями, в которых приведены персональные данные журналистов, включая иностранцев, аккредитованных для работы в ДНР и ЛНР. В адрес ряда журналистов позже поступали угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября скандальный сайт обнародовал личные данные 299 строителей Керченского моста в Крыму, которые якобы «нарушили государственную границу Украины» и «совершили экологические преступления».

Однако в черный список могут попасть и украинские политики. Так, 10 сентября стало известно о внесении в базу «Миротворца» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик попал на сайт за незаконное пересечение границы Украины, а также нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей. Следующей базу данных пополнила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая помогла Саакашвили пересечь польско-украинскую границу.

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